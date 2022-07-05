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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin’in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika’da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altınd

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin’in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika’da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altında devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.”

Politika 05.07.2022, 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin’in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika’da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altınd

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz tahıl koridoru çok önemli bir konu. Zelenskiy ve Putin’in yaklaşımları büyük önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada özellikle Afrika’da ciddi bir tahıl sıkıntısı var. Biz aracı olarak BM çatısı altında devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.”

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