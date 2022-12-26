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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi."
Politika 26.12.2022, 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi."