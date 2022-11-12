Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz doğal gazını önümüzdeki sene kullanacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti. Önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

“14 ayda 4 ilçemiz doğal gaza kavuştu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, ilçelerde yaşayan vatandaşlara doğal gazın hayırlı olmasını dileyerek, “Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu, Abana, Bozkurt, Cide doğal gaza kavuştu. Sizin gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’muzun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak”

85 milyon liralık yatırımla 75 buçuk kilometre boru hattı döşendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlar da sağ olsunlar doğal gaz aboneliğine büyük teveccüh göstererek bu hizmete sahip çıktı. Kış aylarının çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini doğal gazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı. Doğal gaz yatırımları sadece 4 ilçe ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Küre, Çatalzeytin, Araç’a doğal gaz hatlarını ulaştıracağız. 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik hat oluşturup dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu’muzun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. 1 milyar lirayı bulan toplam yatırım tutarıyla Kastamonu’nun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak” dedi.

“Doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz”

Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde 5 şehir ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Şimdi 81 il merkezi 669 yerleşim yerinde vatandaşlar doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. 58 milyon kişi doğal gazdan yararlanıyor. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman abonelik yaptırarak konfordan yararlanabiliyor. Bu seviyeye doğal gaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek doğal gaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye’nin her yerine ulaştık. Doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“İlk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti”

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiflere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti. Denizdeki gazı iletecek 10 kuyu başı vanasından 5’i yerleştirildi. Filyos doğal gaz işleme tesisindeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında enerji üssü kuruyoruz. Önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük doğal gaz giriş kapasitenin 360 milyon metreküpe ulaştığını kaydederek, “Doğal gaz depolarımız sayesinde kışın yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan karşılayabilecek hale geldik. Saros’daki LNG tesis inşası devam ediyor. Silivri’deki depoyu genişletiyoruz. Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı ülke haline dönüşüyor. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, ürünün, kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz” dedi.

“2021 yılında vatandaşlarımıza 80 milyar lira doğal gaz desteği sağladık”

“Doğal gazı çıkarmak ve bölgesel piyasasında etkin hale gelmek için çalışırken elbette vatandaşlarımızı küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmiyoruz” diyen Erdoğan, “Son dönemde konutlarımızda kullanılan doğal gazın yüzde 75, elektriğe yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını vatandaşa yansıtmadan biz karşılıyoruz. 2021 yılında vatandaşlarımıza 80 milyar lira doğal gaz 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar lira destek sağladık. Bu yıl destek tutarı geçen yılın 2 katından daha fazla olacaktır. Üretiminden tüketimine ve piyasasına kadar Türkiye’yi doğal gazın merkez ülkesi haline getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluğunun 100. yılı olan 2023’te diğer pek çok alanla birlikte enerjide de milletimizin karşısına yeni müjdeler ve kazanımlarla çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.