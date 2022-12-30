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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”
Politika 30.12.2022, 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”
- “Şu anda Karadağ’daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı 3 bin 800.”