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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”

Politika 30.12.2022, 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”

- “Şu anda Karadağ’daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı 3 bin 800.”

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