Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle geldiği Karadağ’da temaslarına devam ediyor. Karadağ’da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç’i kabul etti. Devlet Konuk Evi olan Villa Gorica’daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.