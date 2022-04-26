banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korana virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir" dedi.

Politika 26.04.2022, 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korana virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Salgın sürecinde dünya genelinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske takma kavgasına giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. Devletlerin yönetim becerileri bu dönemde sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıda ülkeden biri olmuştur. Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Bir de bizim için çok çok önemli olan hocalarımızı ebediyete uğurladık. Salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken, biz sadece salgın döneminde şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ile 16 binin üzerinde yeni yatağı da hizmete açtık. Salgınla en büyük mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik" dedi.

Yaşanan süreçte kamu görevlilerinin ve gönüllülerinin oluşturduğu Vefa grupları gibi uygulamalarla insanların yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, "Yönetim olarak bize en büyük desteği Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidinin dünyada duyulmaya başlamasıyla oluşturduğumuz Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de bu süreci yakından takip ederek takdirlerini kendi platformlarında ifade etmişlerdir. Kriz dönemlerinde kamuoyu beklentilerini karşılamak, alınan kurallara uyulmasını sağlamak, bunların muhtemel etkilerini yönetmek elbette kolay değildir. Hükümet olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzuru içinde bir aradayız" açıklamasında bulundu.

Salgının başlangıcında bilinmeyen, sonucu kestirilmeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmesinin yol açtığı belirsizlikler olduğunu ifade den Erdoğan, "Virüsün kaynağı olarak gösterilen Çin’den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık dünyaya yayıldıkça bilim insanlarının gözlem ve tespitleri tüm dünya ile birlikte bizi de hemen her gün yeni bilgilere, yeni tavsiyelere maruz bıraktı" dedi.

Vatandaşları virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her aracı en hızlı şekilde ülkeye kazandırarak mücadeleyi ön plana çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik, kendi mücadelemizi oluşturduk. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Elde ettiğimiz her mücadele ve tecrübeyi dost ve kardeş coğrafyalardaki halklarla paylaşarak insani sorumluklarımızı yerine getirdik. Dünya genelinde 160 ülkeye ve iki uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağlayarak gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi umursamayan ülkelerin insanlığın tamamına yönelik tehditler karşısındaki bu bencilliği tarihin utanç sayfalarına kaydedilmiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders sağlık altyapısı ve hizmetleri konusunda da kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şartı olduğudur" değerlendirmesinde bulundu.

"1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun haftanın 7 günü verdiği hizmetleri asla unutmayacağız"

Erdoğan, "İnşallah güçlü altyapımız ve nitelikli insan kayağımızla bu hedefe hızla ulaşacağız. Tüm bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı ekibi ve Bilim Kurulu üyelerimizin çabalarına, emeklerine bizzat şahit olduğumuz son iki yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun haftanın 7 günü verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Yürütülen mücadeleye destek veren bakanlıklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer kurumlarımızın mensuplarını tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi en azından bir kısmını onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinden, özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi düzenlemeyle ifade etmenin gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamının kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar enine boyuna değerlendirilmiştir. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız ise Salgın Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar, binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Ekinliği ispatlanmış olan kendi aşımız Turkovac hatırlatma dozları konusunda özellikle tavsiye edilmektedir. Bunun için aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Ülkemizde üretilen korona virüs ilaçlarının vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı devam edecektir. Güncel teknolojiler ve tedaviler de yakından izlenecektir. Rabbimden başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere tüm insanlığa sağlıklı, güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık