Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Kanalistanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanalistanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız y

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Kanalistanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanalistanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır"

- "İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İnşallah Rusya’dan Doğalgazı Türkakım olarak Türkiye’den Avrupa’ya dağıtım yapacağız. "