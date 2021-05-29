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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" dedi.

Politika 29.05.2021, 15:58

İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Çamlıca Kulesi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar


- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çamlıca Kulesi) Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk." dedi. 

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda, İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır."

- "Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir"

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