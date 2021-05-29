Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" dedi.
İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Çamlıca Kulesi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çamlıca Kulesi) Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk." dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda, İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır."
- "Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir"