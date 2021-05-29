Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'

İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Çamlıca Kulesi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar



- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çamlıca Kulesi) Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda, İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır."



- "Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir"