Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni pro

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır."