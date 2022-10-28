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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni pro

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır."

Politika 28.10.2022, 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni pro

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır."

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