Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Son 9 yılda kamuda istihdam edile
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Engelli Memur Ataması programına katıldı.
Politika 17.02.2022, 13:07
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Engelli Memur Ataması programına katıldı.