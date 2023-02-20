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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankaları depremde vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların deprem bölgesi için ilave destekler verdiğini belirterek, "Kamu bankaları vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçlarını temmuza kadar erteledik"
Politika 20.02.2023, 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların deprem bölgesi için ilave destekler verdiğini belirterek, "Kamu bankaları vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçlarını temmuza kadar erteledik"
-"Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay erteledik"