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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’tan ayrıldı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ’TAN AYRILDI

Politika 07.11.2020, 17:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği açılış ve temaslarının Kahramanmaraş’tan ayrıldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu’nda partililerle buluşmasını ardından yapımı tamamlanan Kahramanmaraş - Göksun yolunun açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından havayolu ile kentten ayrıldı.

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