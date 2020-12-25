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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olacağımı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili, "Oğlu Hüseyin ile görüşüyorum. İnişli, çıkışlı durumlar oluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili, "Oğlu Hüseyin ile görüşüyorum. İnişli, çıkışlı durumlar oluyor" dedi.
Politika 25.12.2020, 14:07
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