Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.