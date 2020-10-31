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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de
DÜN 6.6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILAN İZMİR'E GELEN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İZMİR'DE AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDE YETKİLİLERDEN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI.
Politika 31.10.2020, 20:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir’e geldi.
6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da eşlik etti.
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