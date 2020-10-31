Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir’e geldi.

6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da eşlik etti.