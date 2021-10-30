Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’daki Nuvola Kongre Merkezi’nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından başladığı ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kabul etti.