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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."

Politika 17.03.2023, 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."

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