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Stoltenberg: "Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."
Politika 17.03.2023, 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."