Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."

- "( NATO Üyeliği ) Finlandiya’nın somut adımlar attığını gördük. Finlandiya’nın NATO’ya katılımının Meclis’te onay sürecini başlatma kararını aldık."

- "(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil."