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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. Görüşmelerde ne anladığımız önemli. Bununla ilgili olarak da İsveç 73 kişiyi güncelleştirecek, bize vereceğinin sözünü ver

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. Görüşmelerde ne anladığımız önemli. Bununla ilgili olarak da İsveç 73 kişiyi güncelleştirecek, bize vereceğinin sözünü verdi. Verir ya da vermez. Bu metin üzerinden takibini yapacağız” dedi.

Politika 30.06.2022, 17:44
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. Görüşmelerde ne anladığımız önemli. Bununla ilgili olarak da İsveç 73 kişiyi güncelleştirecek, bize vereceğinin sözünü ver

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. Görüşmelerde ne anladığımız önemli. Bununla ilgili olarak da İsveç 73 kişiyi güncelleştirecek, bize vereceğinin sözünü verdi. Verir ya da vermez. Bu metin üzerinden takibini yapacağız” dedi.

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