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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73’e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73’e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız” dedi.

Politika 30.06.2022, 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73’e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İsveç’in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73’e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız” dedi.

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