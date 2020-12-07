banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström’ü kabul etti.

Politika 07.12.2020, 14:59
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
banner422

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström’ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu