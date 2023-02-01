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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabımın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ediyorsan, biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyiz! Finlandiya konusunda olumluyuz ama İsveç konusunda değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabımın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ediyorsan, biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyiz! Finlandiya konusunda olumluyuz ama İsveç konusunda değiliz."
Politika 01.02.2023, 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabımın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ediyorsan, biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyiz! Finlandiya konusunda olumluyuz ama İsveç konusunda değiliz."