Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabulünün ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile ayaküstü sohbet etti.