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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur."
Politika 05.11.2021, 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur."