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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu

Politika 29.05.2022, 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu

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