Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu
Politika 29.05.2022, 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu