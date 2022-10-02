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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul’umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul’umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.”
Politika 02.10.2022, 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul’umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.”