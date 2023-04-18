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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul’da nüfus ve göç artışına izin vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul’da nüfus ve göç artışına izin vermeyeceğiz"
Politika 18.04.2023, 23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul’da nüfus ve göç artışına izin vermeyeceğiz"
- "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz”