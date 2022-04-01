Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul’da bir liderler zirvesi olabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün de saat 16:00 gibi sayın Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik.

Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.