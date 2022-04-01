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İçişleri Bakanı Soylu: “Aylan bebeklerin cesetlerinin kıyıya vurmasına sebebiyet veren bir dünya ile karşı karşıyayız”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul’da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cuma namazını Ümraniye’deki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Namaz sonrasında açıklama yapan Erdoğan, mayın konusu ve liderler zirvesi ihtimali üzerinde durdu.
Politika 01.04.2022, 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cuma namazını Ümraniye’deki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Namaz sonrasında açıklama yapan Erdoğan, mayın konusu ve liderler zirvesi ihtimali üzerinde durdu.