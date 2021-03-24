Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu

AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu sıralar kongrede konuşma yapıyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Hangi inançtan hangi kökenden hangi mezhepten olursa olsun bu ülkenin 84 milyon insanının hepsini selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında aynı mücadeleyi sürdüren tüm kahramanlarımızı selamlıyorum.



Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakını, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçimlerde ve Meclis'te devam ettirerek, mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Hangi partiden olursa olsun, Cumhur İttifakına destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



"HEDEFLERE CUMHUR İTTİFAKI İLE ULAŞTIRACAĞIZ"



Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız. Bugün 7. olağan büyük kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmi ile topluyoruz.



Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz. Bizim inancımızda yarından ümidini kesmek küfre eşdeğer görülmüştür. Bugünün hakkını vermeden geleceği inşa edemeyiz. Türkiye'nin bugün bulunduğu yer şanlı tarihiyle geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizgidir.



Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır.



"YİNE AYNI OYUNUN PEŞİNDELER"



Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşinde. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var.



"NE DOĞU'YA NE BATI'YA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

ABD'den Rusya’ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye’nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.



Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

Gündemimizde yeni ve sivil anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var.

"NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ?"

Anayasa çalışmalarımızın tamamı olağanüstü şartların dayatmasıyla yapıldı. Hep tartışmalı oldu. Darbenin üzerinden silindir gibi geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik sıkıntıların altında ezilmiş bir halka silahların gölgesinde onaylatılan bu Anayasa, lafzı ve ruhuyla, arkasındaki vesayetçi güçlerin eseridir. Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Kimi sığ itirazlar dışında her kesimde olumlu yankı buldu.

Biz nasıl bir anayasa istiyoruz? Milletimiz nasıl bir anayasa ile yönetilmek istiyorsa biz de öyle bir anayasa istiyoruz. Bu anayasanın ruhunda insan olmalı. İnsanın huzuru refahı yer almalı. Bu yeni anayasa insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla inşa edilmelidir. Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır."