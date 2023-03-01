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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz."
Politika 01.03.2023, 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz."
- "Sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçi kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55’lik ÖTV’yi yarıya indiriyoruz."
- "Deprem bölgesinde takdire şayan çalışmalar yürüten sivil yardım kuruluşlarına, bunlara yapılan hakaretleri de asla unutmadığımızı, ilerde hesabını sormak üzere kayıtlarımıza aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum."
- "İstanbul’da şu anda 93 bin konutun dönüşümü sürüyor."
- "Bay bay Kemal kentsel dönüşüme karşı. Yanındaki hanımefendi karşı. Netice bu. Şimdi bu neticenin altından kalk"
- "Ne ana muhalefet ne de yavru muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz."