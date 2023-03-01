Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz."

- "Sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçi kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55’lik ÖTV’yi yarıya indiriyoruz."

- "Deprem bölgesinde takdire şayan çalışmalar yürüten sivil yardım kuruluşlarına, bunlara yapılan hakaretleri de asla unutmadığımızı, ilerde hesabını sormak üzere kayıtlarımıza aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum."

- "İstanbul’da şu anda 93 bin konutun dönüşümü sürüyor."

- "Bay bay Kemal kentsel dönüşüme karşı. Yanındaki hanımefendi karşı. Netice bu. Şimdi bu neticenin altından kalk"

- "Ne ana muhalefet ne de yavru muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz."