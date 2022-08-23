Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"

- "Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık."