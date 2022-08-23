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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"
Politika 23.08.2022, 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"
- "Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık."