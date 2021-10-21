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Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zanne
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez.”
Politika 21.10.2021, 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez.”