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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi a
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Politika 09.03.2022, 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu