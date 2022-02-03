Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız ve ardından Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak."
Politika 03.02.2022, 10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi olumlu zemine oturtma gayretlerimiz olacak."