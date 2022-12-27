Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Lillian’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe "Nasılsınız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Sağ olun, siz nasılsınız?" diye sordu. Lillian’ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.