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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.
Politika 17.11.2021, 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.