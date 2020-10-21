Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Büyükelçi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hergueta Garnica’nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.