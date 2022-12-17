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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini değiştirdiği havalimanından uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de açılışlara katıldıktan sonra kentten, ismini değiştirdiği havalimanından ayrıldı.
Politika 17.12.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de açılışlara katıldıktan sonra kentten, ismini değiştirdiği havalimanından ayrıldı.
Mardin’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Parkı’nda halka hitap ederek 100’den fazla projenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra AK Parti yeni il başkanlığı binasının açılışının ardından gençlerle ve STK temsilcileriyle buluşmasının ardından kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Mardin Havalimanı’nın ismi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamıştı.