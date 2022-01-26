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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail’le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız. Sayın Hertzog’un Şubat ayı başlarında bir ziyareti olacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Necip Hablemitoğlu suikastı) MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’da buldu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Necip Hablemitoğlu suikastı) MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’da buldu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz.”
Politika 26.01.2022, 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz.”