Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat’taki Karakum Otel’de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.