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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Syaikhu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.
Politika 26.01.2023, 16:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.