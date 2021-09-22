Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Türkevin’de görüştü.