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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz."
Politika 18.10.2021, 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz."