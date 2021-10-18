banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz."

Politika 18.10.2021, 18:00
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2