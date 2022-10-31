Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar haslet, ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor. Batı’ya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise küstah mankurtlar kabul etmese de gerçekl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar haslet, ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor. Batı’ya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise küstah mankurtlar kabul etmese de gerçekler ortadadır.”