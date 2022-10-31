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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar haslet, ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor. Batı’ya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise küstah mankurtlar kabul e
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Politika 31.10.2022, 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.