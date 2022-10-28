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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İnşallah Rusya’dan doğal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İnşallah Rusya’dan doğalgazı Türkakım olarak Türkiye’den Avrupa’ya dağıtım yapacağız."
Politika 28.10.2022, 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İnşallah Rusya’dan doğalgazı Türkakım olarak Türkiye’den Avrupa’ya dağıtım yapacağız."