Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg’u yollarda görmeye başlıyoruz. Tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da, bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Togg T10X’un teslimatı töreninde konuştu. Milletin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız Togg’un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk meyvelerinden olan Togg’un tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Togg’un ülkenin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak geliştirilip bugünkü seviyesine geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası Togg için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı" diye konuştu.

Togg’un tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobil olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg’u yollarda görmeye başlıyoruz. Tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum" dedi.

Makam otomobili olarak ’Gemlik’i kullanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız, hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg’u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan’a gidecek, Özbekistan’a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız" dedi.

Togg için kredi

Togg için kamu bankalarının kredi verebileceğini ifade eden Erdoğan, "Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071’de malum Malazgirt’in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071’den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise, tarihi bir anın paylaşıldığını belirterek, arabanın kullanımının çok rahat olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, "Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşleri, keskin virajları alabiliyor. İçinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Ülkem adına gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye’nin otomobili Togg’un teslimat süreci başladıktan sonra yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşine yapıldı. Anadolu rengindeki akıllı cihazın anahtarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Emine Erdoğan’a takdim edilirken, makam aracının anahtarı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Anahtarlar özel bir kutu içerisinde Erdoğan çiftine verildi.

Emine Erdoğan’ın adının baş harflerini taşıyan 34 EE 2071 numaralı plaka son dört hanesiyle de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koyduğu hedeflerden biri olan 2071 tarihi de plaka a yer aldı. Araç anahtarlarını teslim alan Erdoğan çifti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde araçla tur attı. Erdoğan çiftine Bakan Varank da eşlik etti.