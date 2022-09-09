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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni ile ilgili: “Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni ile ilgili: “Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum.”
Politika 09.09.2022, 14:11 09.09.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni ile ilgili: “Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum.”
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